Hatip Dicle: Seçim olup olmayacağına emin değilim

Demokrasi Geliştirme Enstitüsü, 11 Nisan 2018 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız ve eski Tarım Bakanı Mehdi Eker’in katıldığı bir toplantı düzenledi. Oslo görüşmeleri sürecinin de yürütücüsü olan Enstitü'nün girişimi 'yeni bir çözüm süreci mi?' tartışmalarına neden olurken, Hatip Dicle söz konusu toplantıya ve seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demokrasi Geliştirme Enstitüsü’nün, 11 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği toplantı seçim öncesi "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?" sorularına neden oldu.

Oslo sürecinin de mimarı olan Enstitü'nün toplantısına ilişkin Ahval'e konuşan Hatip Dicle, toplantıda Kürt tarafından kimsenin olmadığını, öğrendikleri kadarıyla bunu AKP'nin engellediğini söyledi.

AKP'yle daha önce yürüttükleri çözüm sürecini de değerlendiren Dicle, AKP'ye İttihat Terekki benzetmesi yaparak, AKP'nin liberal bir çizgide kurulduğunu zamanla değiştiğini öne sürdü.

AKP'YE İTTİHAT TERAKKİ BENZETMESİ

Toplantının nasıl sonuçlandığına ilişkin bir bilgileri olup olmadığı sorusuna, "Açık söyleyeyim, bu süreçte bizim AKP’ye yaklaşımımız bellidir. AKP, Türkiye’de faşist bir diktatörlük örgütlemeye çalışıyor. Faşist diktatörlerle oturup da görüşme filan yapılmaz" yanıtını veren Dicle, AKP'ye daha önce verdikleri desteğe ve çözüm süreçlerine ilişkin ise şöyle konuştu:

Bakın, AKP’nin 2002 yılından itibaren liberal bir çizgisi vardı. Biz bunu aynı İttihat ve Terraki’ye benzetiriz. İttihat ve Terraki de önceden liberal bir çizgide kuruldu, gelişti. Sonradan İslamcılık, Osmanlıcılık ve sonunda Türkçülükte karar kıldı. AKP’nin de benzer bir gelişimi var. AKP’de en sonunda liberalleri tasfiye edip, hatta ve hatta o zaman onlara destek veren Mehmet Altan gibi, Ahmet Altan gibi, Nazlı Ilıcak gibi insanları, gazetecileri ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı ve geldi MHP’nin devletçi, Türkçü çizgisine oturdu. Artık AKP’nin bu çizgisi Kürtler nezdinde biliniyor. KDP, ki en sağdaki milliyetçi Kürt partisidir, onlar bile referandum sürecinde AKP’nin gerçek yüzünü; tamamen İttihat ve Terraki çizgisinde, neoosmanlıcı, faşist bir çizgide olduğunu gördüler.

'DENİZ BAYKAL ERGENEKON'UN ADAMI'

"Millet İttifakı"nda HDP'nin yer almamasına ilişkin soruya yanıt veren Dicle, Deniz Baykal'a "Ergenekon'un adamı" dedi, CHP'de Ergenekon'un etkili olduğunu söyledi.

Dicle, ittifak sürecine ilişkin şöyle konuştu:

Şunu görmek lazım; bir AKP-MHP bir de gizli ortak Ergenekon var ve Ergenekon’un CHP üzerinde de çok etkili bir gücü var. Ama CHP içerisinde Selin Sayek Böke’nin, İlhan Cihaner’in başını çektiği, 20’ye yakın belki de daha fazla milletvekilinin oluşturduğu demokratlar da var. Bunlar CHP içinde etkili değiller. Etkili olanlar, CHP’yi devlet partisi olarak yaşatmak isteyen, adına Ergenekon denilen derin devletle ilişki içinde olan kesimlerdir. Öyle sanıyorum ki, Kılıçdaroğlu Baykal’la da görüştüyse, Baykal zaten Ergenekon’un adamlarından biridir, bu görüşmeden sonra da caymışsa Ergenekon, HDP’nin ittifak içinde yer almasını engellemiştir. CHP, kendi kurullarıyla yönetilen bir parti değil. Ergenekon yönetiyor. Kılıçdaroğlu’nun bir ağırlığı yok. Mesela derler ki, “Kılıçdaroğlu hep Dursun Çiçek’in gözüne bakar. Dursun Çiçek bir şeye karşı çıkarsa o da karşı çıkar.” Kılıçdaroğlu, işte böyle bir durumda, Ergenekon’un elinde bir oyuncak.

'SICAK BİR SEÇİM DÖNEMİNİN GELDİĞİNİ ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM'

Cemil Bayık ve Bese Hozat’ın, “yeni bir gerilla savaşı başlatacağız” açıklamalarına ilişkin de konuşan Hatip Dicle, "Maalesef diyorum, bu sene sıcak bir yaz ve sıcak bir seçim döneminin geldiğini üzülerek söylüyorum. Siyasi süreçlerin terk edilmesi Türkiye’nin başına bu felaketi getirebilir. Endişeliyiz. Bu konuda da sorumluluk masayı deviren ve Türkiye’yi Neo-Osmanlıcılık hayalleriyle maceraya sürükleyen AKP, MHP ve Ergenekon’a aittir" dedi.

'SEÇİM OLUP OLMAYACAĞI KONUSUNDA EMİN DEĞİLİM'

Dicle, seçimlere ilişkin ise, "Vallahi seçimin olup olmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü diktatörler iktidarı hiçbir zaman seçim yoluyla bırakmamıştır. Erdoğan, etrafındaki bütün bileşenlerde her türlü yolu kullanarak, artık bunları tek tek anlatmak istemiyorum çünkü çok moral bozucu şeylerdir, hileyle, şiddet kullanarak meşru olmayan bir yolla sandığı almaya çalışacaklardır. Ama demokrasi güçlerinin direnci de karşılarında büyüktür. İlginç bir mücadele alanına tanıklık edeceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.