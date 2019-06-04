Hatay’da üç IŞİD şüphelisi tutuklandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi’nde Suriye sınırından bir araç içinde kaçak olarak Türkiye’ye geçmeye çalıştıkları belirtilen üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sınır ihlali yapan otomobilin durdurulduğu, araçtaki Suriye uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Otomobilde yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin IŞİD üyesi oldukları öne sürüldü.
3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.