Hatay’da üç IŞİD şüphelisi tutuklandı

Hatay’da Suriye sınırından Türkiye’ye kaçak olarak girmeye çalıştıkları belirtilen ve IŞİD üyesi oldukları ileri sürülen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Salı, 04 Haziran 2019 23:30

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi’nde Suriye sınırından bir araç içinde kaçak olarak Türkiye’ye geçmeye çalıştıkları belirtilen üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sınır ihlali yapan otomobilin durdurulduğu, araçtaki Suriye uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Otomobilde yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin IŞİD üyesi oldukları öne sürüldü.

3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.