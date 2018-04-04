Hatay'da özel güvenlik bölgesi uygulaması başlatıldı

Hatay'ın bazı sınır bölgelerinde 15 günlük 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması başlatıldı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 günlüğüne "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

"Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kiliskarayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."