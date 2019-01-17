Hatay Havaalanı sivil araç geçişine kapatıldı

Hatay’da son bir haftadır süren sağanak yağışların etkisiyle Aşağıoba Mahallesi, Amik Ovası ile birlikte sular altında kalırken, Hatay Havaalanı yolu da sivil araç geçişine kapatıldı.

Hatay'da son bir haftada etkisini artıran sağanak yağışların ardından Amik Ovası ve ova içerisinde bulunan Aşağıoba Mahallesi sular altında kalırken, Hatay Havaalanı yolu da sivil araç trafiğine kapandı. Havaalanına sivil araç girişi kapatılırken, ulaşımın otobüslerle sağlandığı belirtiliyor. Amik Ovası'nda 200 bin tarım arazisi sular altında kalırken, havaalanı yoluna kadar ulaşan su seviyesine karşı tedbir olarak Devlet Su İşleri'ne bağlı kepçelerin yol kenarlarına set kurduğu, havaalanı yolunun sivil araç geçişlerine kapatıldığı, yolcuların ulaşımının otobüslerle sağlanacağı öğrenildi. Hatay Havaalanı'na inen uçaklardan gelen yolcularını bekleyenlerse havaalanına giremediklerini belirttiler.