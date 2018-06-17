Hastanede doktorun yüzüne tekme attı, serbest bırakıldı

Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atıldı. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü doktora saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı.

Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede arbede çıkarttı.

G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.

Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı.

Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu.

İfadesi alınan G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Samsun'da özel bir hastanede doktora uçar tekme atılması doktor ile güvenlik görevlisinin darp edilerek yaralanması olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kendini bilmez magandaların Samsun’da bir özel hastanede doktor ve güvenlik görevlilerine karşı uyguladığı şiddet karşılıksız kalmadı. Savcılık yeniden harekete geçerek tekrar göz altı ve tutuklama kararı verdi. Kamuoyunun ve sağlık camiasının tepkisini çeken ve infiale neden olan olay şöyle gelişti. Samsun’da bir gece kulübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun’da özel bir hastaneye naklinden sonra, tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından “Adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları” söylenerek uzaklaştırılmıştır, ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır. Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir.Polisin müdahalesi üzerine magandalar gözaltına alınmış, ancak daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştır.Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır. Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir. Kendilerine geçmiş olsun diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz. Saygıyla kamuoyuna duyurulur."