Hasta yakınları yoğun bakım kapısını kırıp doktor ve personele saldırdı

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren bir hastanın yakınları yoğun bakım kapısını kırarak doktor ve sağlık personeline saldırdı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yaşamını yitiren hastanın yakınları yoğun bakım kapısını kırarak hekime ve sağlık personeline saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Ş.Y. sabah saat 06.00’da acile kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y. ardından Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Saat 09.00 sularında yine kalp krizi geçiren hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ölen şahsın yakınlarıysa yoğun bakım kapısını kırarak içeri girip doktor ve personele saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bir hasta yakınının bağırdığı, Dr. İsmail Polat’ın yanındaki üç personelle birlikte yoğun bakım ünitesine girdiği, kapının kapanmasının hemen ardından bir hasta yakını tarafından kapının tekmeyle kırıldığı ve birkaç kişinin içeri koşarak girdiği görüldü.

ÖLÜM HABERİNİ VEREN DOKTORA SALDIRI

Olayla ilgili konuşan Dr. İsmail Polat, “Sabah saatlerinde kalp krizi geçiren bir hasta geldi ve durumu kötüydü. Acil bir şekilde yoğun bakıma aldık. Hastaya ilk müdahaleyi hızlıca yaptık ama ilerleyen saatlerde kalbi durdu. Yaklaşık 1 saat kalp masajı yaptık ama yanıt alamadık. Haber vermek için hasta yakınlarının yanına gittim. Haberi verdim ve bir hasta yakını yumruk attı. Kendimi bir anda geri çektim ve yumruk duvara denk geldi. Bir hasta yakının bağırması ile diğer hasta yakınları kapıları ve camları kırarak bize saldırdı” dedi.