Hasip Kaplan: Türk kardeşlerimden özür diliyorum

Eski HDP Şırnak Miletvekili Hasip Kaplan, 'Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek' sözleri nedeniyle özür diledi. Kaplan, 'İkinci tura Demirtaş kalırsa ya İnce Demirtaş’a, ya da Demirtaş İnce’ye oy verecek' dedi.

Almanya’nın Hamburg kentinde HAK- EVİ’nde (Hamburg Alevi Kültür Evi) düzenlenen toplantıya katılan eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Artı Gerçek'in haberine göre, "Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek" sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Kaplan, "Demirtaş’ın genel kongrede aday olmasını isterdim. Bugün de söylüyorum. Keşke kongrede başkan olsaydı. Haksız yere tutsak edilmiştir. Hukuksuz tutuklanmıştır. Ben onu bir arkadaşı olarak kuyunun dibinde bırakamazdım. Bu açıklamamdan dolayı alınan yoldaşlarım, arkadaşlarım varsa bütün Türk kardeşlerimden özür diliyorum" dedi.