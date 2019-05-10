Haşim Kılıç'tan YSK kararına tepki: Görevini ihlal etmiştir

Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesini, 'görevi ihlal' olarak değerlendirdi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, YSK'nin İstanbul kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Kılıç, "YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği 'hakemlik' görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir" dedi.

YSK'nin görevini ihmal etmekle kalmadığını milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma soktuğunu vurgulayan Kılıç, "Karardan çıkan sonuç: Birincisi yargı organlarının tarafsızlık ve bağımsızlık sorununun ağırlaşarak devam ettiğini göstermektedir. İkincisi ise çok ciddi bir ‘seçim güvenliği’ sorununun ortaya çıktığını göstermiştir. Gelecekte yapılacak seçimlerin güvenliği ile ilgili endişe ve kaygılara ivme kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.