Hasat mevsimi başladı ama pahalılık azalmadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin fiyat araştırmasına göre, hasat mevsiminin başlamasıyla üretici fiyatları düştü ancak bu düşüş marketlere yansımadı. Yurttaşlar 5-6 kat fazla pahalıya sebze ve meyve almaya devam ediyor.

Hasat mevsiminin açılmasıyla meyve ve sebze fiyatları tarlada ucuzlarken marketlerdeki pahalılık sürüyor.

Ramazan öncesine göre temel gıda ürünlerinde üretici fiyatları düşerken, marketlerdeki etiketlerde bir değişim görülmedi. Yurttaşlar 5-6 kat fazla pahalıya sebze ve meyve almaya devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından açıklanan fiyat karşılaştırması analizine göre, markette 19 ürünün fiyatı artışa, 15 ürünün fiyatı azalışa geçti. Üretici fiyatlarına bakıldığında ise 10 üründe fiyat değişmezken 8 üründe fiyat artışı, 11 üründe ise fiyat azalışı görüldü. Bu dönemde kuru kayısı 4,5 kat, kuru incir 4 kat, nohut 3,7 kat, süt ve yeşil mercimek 3,6 kat, kabak 3,5 katlık fiyat farkları ile tüketiciye satıldı.

Fiyat araştırmalarının sonucunu açıklayan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan başlangıcında hem market hem de üreticide fiyatı en fazla artan ürünün limon, fiyatı en fazla düşen ürününse üreticide domates, marketlerde kuru soğan olduğunu aktardı. Üretici fiyatlarındaki düşüşün marketlere yansımadığını aktaran Bayraktar, elma, pirinç ve fındığın fiyatının üreticide değişmezken, tüketicide elmanın yüzde 7,30, pirincin yüzde 5,12, fındık fiyatının ise yüzde 1,15 arttığını bildirdi.

Ramazan ortasında da fiyatları aldıklarını belirten Bayraktar, halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru incir, zeytinyağı ve kuru fasulye fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 53,25 ile en fazla kuru soğanda meydana geldiğini dile getirdi.