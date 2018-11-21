'Hasan Cemal hakkında yakalama kararı' iddiası

Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturmada gazeteci Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürüldü.
Sabah gazetesinde Kenan Kıran imzasıyla yer alan haberde, "Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ve PKK'nın yayın organı olmakla itham edilen İMC TV'de sunuculuk yapan Banu Güven'i kurulacak medya yapılanması için Açık Toplum Vakfı'na yönlendirdiği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
Odatv'ye konuşan Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz böyle bir karardan haberdar olmadıklarını söyledi.