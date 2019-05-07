Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Gazeteci Hasan Cemal'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 3 bin 360 lira para cezası verildi.

Gazeteci Hasan Cemal'in T24 internet sitesinde yayınlanan yazısından dolayı yargılandığı davada karar çıktı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Cemal, 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırdı.

Bir önceki duruşmada Savcı Hasan Adalı, esas hakkındaki mütalaasında Cemal'in 4 Aralık 2015 tarihinde T24'te "Silvan'dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" başlıklı köşe yazısı yayımladığını hatırlatmış, yazıda PKK'nin şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı söylemişti.