Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Gazeteci Hasan Cemal'in T24 internet sitesinde yayınlanan yazısından dolayı yargılandığı davada karar çıktı.
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Cemal, 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırdı.
Bir önceki duruşmada Savcı Hasan Adalı, esas hakkındaki mütalaasında Cemal'in 4 Aralık 2015 tarihinde T24'te "Silvan'dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" başlıklı köşe yazısı yayımladığını hatırlatmış, yazıda PKK'nin şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı söylemişti.