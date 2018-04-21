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Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı açıklandı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı.
Cumartesi, 21 Nisan 2018 22:22
Yüksek Seçim Kurulu, il il vekil sayısını açıkladı.
YSK'nın açıkladığı liste şu şekilde:
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