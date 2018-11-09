Hamzaçebi'den Yılmaz'a: Son derece çirkin ve yakışıksız

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Hamzaçebi, Yılmaz'ın sözleriyle ilgili, "Son derece çirkin ve yakışıksız" ifadesini kullandı.

Hamzaçebi, Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezanla ilgili açıklamalarının ise Türkiye'nin değerleriyle çelişen bir açıklama olduğunu söyledi:

"Sayın Yılmaz'ın görevinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu açıklamalar sn derece üzüntü verici. Memleketin gündeminde bir ezan tartışması yok. Böyle bir konu olmadığı halde bunu Türkiye'nin gündemine getirmek, vatandaşın değerleri ile çelişen bu değerleri bir kenara atan bir açıklama içerisine girmek son derece yanlış, asla doğru bulmuyorum. Ezan meselesini Türkiye yıllarca önce tartışmış ve bunu geride bırakmış. 1950 yılında Demokrat Parti iktidarı ile birlikte TBMM'de bir yasa çıkmış ve Arapça ezan yasağı kaldırılmış. CHP de destek vermiş buna, birlikte çıkarmışlar. Dünyanın her yerinde ezan Arapça okunuyor. Bu anlamsız bir tartışma bu çok gereksizdi. Bu açıklamayı yaparken CHP grubundan izin almış değil. Bugün yapmış olduğu açıklamalar son derece çirkin ve yakışıksız."

Ezanın Türkçe okunmasına ilişkin açıklaması nedeniyle partisi CHP tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na "Aşağılık bir işe imza attınız. Defolup gideceksiniz. Ben istifa etmeyeceğim. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" demişti.