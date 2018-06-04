Haluk Levent'ten 'gözaltı' açıklaması

Şarkıcı Haluk Levent, dün gözaltına alındığına ilişkin haberlere yanıt verdi.

Dün gözaltına alındığı ve sonrasında serbest bırakıldığı haberi basına yansıyan Haluk Levent'ten açıklama geldi.

"Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce!! Yok dedim çıktım.. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü.. Hiç bir sorunum yok.." diyen Levent, "Haber siteleri haberi yaptığında savcılıkta değildim. 2 saat 40 dakika önce çıkmıştım.. Ve benim dışarıda olduğum bilindiği halde 'gözaltına alındı' haberi yapıldı.. Adliye giriş çıkış dakikam belli.. Niye bu kadar acımasızsınız?" ifadelerini kullandı.