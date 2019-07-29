Halkın parası vekillerin araçlarına gidiyor

CİMER, vekillerin makam araçlarına aylık 1 milyon 187 bin 200 lira kira ödendiğini açıkladı.

Soru önergelerine TBMM Başkanlığı'ndan yanıt alamayan milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmaya başladı.

Daha önce Meclis Başkanlığı'na sunulan soru, araştırma ve yasa önergelerinin karşılık alamamasını gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de CİMER'e araç harcamalarını sordu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CİMER'in, Meclis'in araç harcamalarına yanıtları şöyle: