Halkevleri’nin iki şubesi kapatıldı!

Ankara Valiliği, Halkevleri’nin Batıkent ve Seyran Umut şubelerini ve Mamak’ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni 'izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak' gerekçesiyle mühürledi.

Ankara Valiliği tarafından oluşturulan bir komisyon, dün sabah saatlerinde Batıkent Halkevi’ne giderek şubenin açılmasının ardından şubeye girmiş ve fotoğraf çekip arama yapmıştı. Komisyon, Halkevleri yöneticilerinin yetki belgesi sorması üzerine yalnızca “Ankara Valiliği görevlendirdi” yanıtı verirken, herhangi bir belge gösterememişti.

Sendika.org'da yer alan habere göre, bugün (1 Nisan) ise aynı komisyon Batıkent Halkevi’nde bulunan ve çocuklar için sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılan sınıfı, Seyran Umut Halkevi’ni ve Tuzluçayır Mahallesi’nde bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni mühürledi. Seyran Umut Halkevi’nde mühürleme işlemine tepki gösteren, aralarında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nebiye Merttürk’ün de bulunduğu dört Halkevci gözaltına alındı.