Halkbank’tan 15 milyar liralık borçlanma planı

Halkbank yurtiçinde 15 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Halkbank, yurtiçinde 15 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek finansman bonosu veya tahvil ihraçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği ifade edildi.

'DÖVİZ KURUNU AŞAĞIYA ÇEKMEK ÜZERE YAPILMIŞ BİR HAMLE'

Halkbank’ın 15 milyar TL’ye kadar yurtiçi tahvil ihracının TL bazında yüksek faizle yabancı sermaye çekmeyi ya da para çıkışını önlemeyi hedeflediği düşünülüyor.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı yerine bir “ara enstrüman” olarak kamu bankaları üzerinden döviz kurunu aşağıya çekmek üzere yapılmış bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Aynı zamanda söz konusu araçla yaratılacak kaynağın da borç yeniden yapılandırmaları başta olmak üzere özel sektör borç stokunun çevriminde kullanılacağı öngörülüyor.

Diğer kamu bankalarının da benzer şekilde yurtiçi tahvil ihracına gitmesi mümkün görünüyor. Ancak kur riskini bertaraf edecek faiz oranını belirlemek güç görünüyor ve bu şekilde, geçmişteki “devlet iç borçlanma senetleri” (DİBS) benzeri bir enstrümanın istenilen hacim yaratılsa bile çok büyük ek riskler yaratacağına da işaret ediliyor.

