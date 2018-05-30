'Halkbank'a ceza verildi' diyen İyi Parti YİK üyesi Yılmaz tutuklandı

ABD'de karara bağlanan bir davada Halkbank'a ceza verildiğini öne süren İyi Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz'ın tutuklandığı duyuruldu.

Sosyal medya hesabında ABD'de karara bağlanan bir davada "Halkbank'a ceza verildiğini" yazan İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, bankanın şikayeti üzerine hakkında, “İtibarın zedelenmesi" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Halkbank'ın, ABD'de karara bağlanan bir soruşturma kapsamında ceza aldığına yönelik sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan kişiler hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddiaya konu paylaşımda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında paylaşımda bulunduğu iddia edilen kişilerden Kerim Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen Kerim Yılmaz, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kerim Yılmaz, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın zedelenmesi" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Kerim Yılmaz, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi.