Halkalı-Gebze banliyö hattında kaza: 3 yaralı

İstanbul Florya'da deneme seferi yapan demiryolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç çarpıştı. Çarpışmada 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Halkalı-Gebze Banliyo hattı deneme seferleri sırasına iki demiryolu aracı çarpıştı.

Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme sürüşü yapan demiryolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç çarpıştı. Kazada, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün saat 09:30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" denildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da kazada araçta sıkışan bir kişinin ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.