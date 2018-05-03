Halk TV de duyurdu: CHP'nin adayı Muharrem İnce

Halk TV, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu duyurdu.

İlhan Kesici'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu duyurmasının ardından, Halk TV de bir haber yayınladı.

Halk TV Twitter hesabı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu duyurdu.

Yapılan paylaşımda “CHP lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi, CB Adayı Muharrem İnce” ifadelerine yer verildi.

Muharrem İnce'nin, yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda adaylığının açıklanmasının ardından Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılacağı, buradan da seçim manifestosunu 1. Meclis'in önünde açıklayacağı belirtiliyor.