Halk Özel Harekât'ın para topladığı hesap Merkez Bankası'nın çıktı

Halk Özel Harekât'ın yerine kurulan 'Milli Seferberlik Hareketi'nin para toplamak için duyurduğu hesap Merkez Bankası'na ait çıktı.

Tepkiler üzerine kapanan Halk Özel Harekât'ın (HÖH) yerine kurulan Milli Seferberlik Hareketi'nin para toplamak için duyurduğu hesap Merkez Bankası'na ait çıktı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre para toplama amacıyla yayımlanan IBAN numaralarının Merkez Bankası'nın TL ve Avro hesaplarına ait olduğu ortaya çıktı.

Silahlı milis yapılanması' eleştirilerinin ve tepkilerin ardından kapanan Halk Özel Harekât'ın (HÖH) yerine kurulan Milli Seferberlik Hareketi'nin 'ekonomik krize karşı seferberlik' diyerek para yatırılmasını istediği IBAN numarası Merkez Bankası'na ait çıktı.

15 Temmuz sonrasında kurulan HÖH, 'milis yapılanması' eleştirilerinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın 'uyarısı'nın ardından kapanmış, kurucusu ve başkanı Fatih Kaya ise 24 Haziran seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili aday adayı olmuştu. Kaya, 24 Haziran seçimlerinden sonra Milli Seferberlik Hareketi Platformu'nu kurmuştu.

'Cumhurbaşkanına, bakanlarına, milletvekiline, valisine, bürokratına yapılacak hukuksuz algıların karşısında tek vücut olarak korkusuzca durmak' amacıyla kurulduğunu açıklayan Milli Seferberlik Hareketi, ağustos ayında yaşanan kur dalgalanması krizinin ardından para toplama duyurusu yapmış ve bir hesap numarası paylaşmıştı. Milli Seferberlik Hareketi'nin internet sitesinde yer almayan IBAN numarası, Facebook sayfasında yayımlandı.