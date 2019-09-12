Halk Ekmek'ten yüzde 40 zam kararı

İBB iştiraki Halk Ekmek’te satışı yapılan poşetli ürünler, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 40’a oranında zamlandı.

Halk Ekmek’te poşetli ürünlerin bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 40’a oranında zamlandığı açıklandı.

Zam kararına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Bazı özel ürünlerle ilgili zam söz konusu. Uzun süredir zam yok. Biz, hizmet etmek istiyoruz. Özellikle yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da bir takım, özel çalışılan ürünlere de zam yapılabilir diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçilecekti bu günlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili şimdilik zammımız yok" dedi.