2018 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yıl ödüle iki eser birden layık görülürken, ödül töreni 5 Mayıs'ta düzenlenecek.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne bu yıl iki eser birden layık görüldü.

Ankara’da toplanan Ödül Seçici Kurulu, M. Murat Öngel'in yazdığı “Anayasa'nın eksiksiz, tastamam uygulanması: Türkiye İşçi Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nde açtığı iptal davaları (1963 -1971)" isimli eser ile Özge Demir'in yazdığı "Uygulamada Cumhurbaşkanına hakaret suçu" isimli esere ödülü verdi.

Akademik Destek Ödülüne bu yıl Irmak Erdoğan, Işıl Nur Kurnaz, Melih Yeşilbağ, Zeynep Ağdemir layık görüldü.

Seçici Kurul Özel Ödülü ise İsmet Akça, Süreyya Algül, Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu ve Barış Alp Özden'in hazırlamış olduğu OHAL KHK'ları konulu çalışmaya verildi.

Ödül töreni, Halit Çelenk’in aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 5 Mayıs 2018’de Ankara’da yapılacak.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu:

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. İlker Kılıç, Av. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay, Av. Bilgütay H.Durna, Av. Özlem Şen Abay

Ödül Töreni Yer ve Saati:

5 Mayıs 2015 Saat: 17.30

Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi

Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak No:3 Balgat/Ankara

Ankara Adliyesi önünden saat 16.30’da servis kaldırılacaktır