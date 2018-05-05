Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

5 Mayıs 2011'de kaybettiğimiz devrimci hukukçu Halit Çelenk adına verilen 'Halit Çelenk Hukuk Ödülleri' bu yılki sahiplerini buldu.

Başta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan olmak üzere hayatı boyunca pek çok devrimcinin avukatlığını üstlenen devrimci avukat Halit Çelenk adına düzenlenen hukuk ödülleri dördüncü kez sahiplerini buldu.

Ödüller bugün Ankara'da saat 17.30'da Türkiye Barolar Birligi Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir törenle sahiplerine verildi.

'SOSYALİST KİMLİĞİ HUKUÇULUĞUNA DA DAMGA VURDU'

Törende açılış konuşmasını Prof. Korkut Boratav yaptı. Boratav, ''Halit Çelenk'in sosyalist kimliği onun hukukçuluğuna da damga vurmuştur" derken, Çelenk'in Türkiye'de insan haklarının zirvesinde yer almış bir hukuk insanı olduğunu dile getirdi. Boratav, Çelenk'in faşist cunta döneminde devrimcilerin haklarını nasıl savunduğunu kendi anılarıyla anlattı.

Boratav'ın konuşmasının ardından "Halit Çelenk'ten Nâzım Şiirleri" başlıklı bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından Berin Ötenel ve Rüştü Asyalı, Halit Çelenk anısına şiir okudu. Ötenel ve Asyalı'ya Halit Çelenk anısına hediyeler takdim edildi.

'ÖDÜLLERİN İKİ ANLAMI BULUNUYOR'

Ardından Seçici ve Düzenleyici Kurul Üyesi Avukat Özlem Şen Abay, ödüllerin bu yılki sahiplerini açıkladı.

Abay, "Bilindiği gibi akademik destek ödülleri geçen yıl ödül kategorileri arasında yerini aldı. Akademik destek ödüllerinin iki anlamı bulunuyor. Birincisi Halit Çelenk adına bir yanıttır. Türkiye’de akla, bilime, akademiye ve akademisyene yönelik ağır baskı ve saldırıların; daha da önemlisi bilim insanlarının bilim yuvalarından keyfi bir şekilde uzaklaştırılmalarına karşı bir yanıt. İkincisi akademik alanda baskı altında unutturulmaya çalışılan marksist bakışın teşvik edilmesi. Düzen akademisinin kısır, sözde bilimsel çalışmalarından kurtulmak için öğrencilerimiz kadar akademisyenlerimize de önemli sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL KAZANAN ÇALIŞMALAR

Seçici Kurul Özel Ödülü'ne "OHAL KHK'lerinin Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri" başlıklı raporun yazarları, İsmet Akça, Süreya Algül, Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu, Barış Alp Özden layık görüldü. Ödül, Elçin Aktoprak'a takdim edildi.

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Kapsamında Direnme Suçu" başlıklı yüksek lisans teziyle akademik destek ödülüne Irmak Erdoğan layık görüldü.

"Türk Hukukunda Kolektif Sosyal Haklar: 1961 Anayasası'ndan 1982'ye Sendikal Haklar" konulu yüksek lisans tezi ile Işıl Nur Kurnaz da akademik destek ödülünü kazandı.

"Hegemonyanın Harcı: AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim" başlıklı doktora teziyle Melih Yeşilbağ ve "Vergi, Sınıf ve İsyan: 16.-18. Yüzyıllarda İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Vergi İsyanları" konulu doktora teziyle Zeynep Ağdemir akademik destek ödülüne layık görülen diğer isimler oldu.

Seçici Kurul, M. Murat Öngel'in yazdığı "Anayasa'nın eksiksiz, tastamam uygulanması: Türkiye İşçi Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nde açtığı iptal davaları (1963 -1971)" isimli eser ile Özge Demir'in yazdığı "Uygulamada Cumhurbaşkanına hakaret suçu" isimli esere ise birincilik ödülünü verdi.