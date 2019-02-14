5 Mayıs 2019'de beşinci kez verilecek olan Halit Çelenk Hukuk Ödülleri için başvurular başladı.

Amacı, "Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek" olan Halit Çelenk Hukuk Ödülleri için başvurular başladı.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2019 arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eser katılabiliyor.

Son başvuru tarihi ise 10 Mart. Eserler, 10 Mart 2019 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ Göreme Sokak No: 8/4 Cinnah Caddesi Kavaklıdere Ankara” adresine iletilecek.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu:

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Yrd. Doç. Dr. İlker Kılıç, Av. Erşen Sansal, Av. Başar Yaltı, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın, Av. Özlem Şen Abay.