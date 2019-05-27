Haksever saydırdığı Erdoğan'ı savundu: O yapmadı miki yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada haberi yayındayken mikrofonunu açık unutan ve 'Neresi yaslı beee, canına okumuşsun' sözleri ekrana yansıyan Oğuz Haksever'den açıklama geldi. Haksever, projeyi eleştirdiğini kabul ederken, Erdoğan'a değil, projeyi hazırlayanlara tepki gösterdiğini ileri sürdü.

NTV haber sunucusu Oğuz Haksever, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yassıada'yla ilgili konuşması sırasında mikrofonu açık unutunca, arka planda söyledikleri yayına yansıdı.

Bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan Haksever, Erdoğan'a yönelik "Neresi yaslı beee, canına okumuşsun" sözleri nedeniyle bir açıklama yaparken, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Açıklama şu şekilde: