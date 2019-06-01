Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından öldürüldü

Adapazarı'nda, kuaförde çalışan Esra Toprak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından çalıştığı işyerinde öldürüldü.

Adapazarı'nda, kuaförde çalışan Esra Toprak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından çalıştığı işyerinde öldürüldü.

Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Toprak, yanına gelen eski eşi Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak Esra Toprak’ı öldürdü. Cesur K. olayın ardından gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Esra Toprak'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, 2'nci evliliğini yaptığı Cesur K. ile bir süre önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan Cesur K.'nin gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.