Hakkında tahliye kararı verilen HDP'li vekil yeniden tutuklandı

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari milletvekili seçilen tutuklu Leyla Güven için tahliye kararı verilmişti. Güven hakkında verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Leyla Güven, altı ay önce "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt kurup yönetme" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Hakkari’den HDP adayı gösterilen Leyla Güven, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilliğini kazanmasının ardından tahliye için Diyarbakır 9’uncu Ağır Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

Mahkeme, bugün dosyadaki delil durumunu da dikkate alarak adli kontrolün yeterli olacağına karar verdi ve oy birliğiyle Güven hakkında tahliyeye hükmedildi.

Ancak Diyarbakır başsavcılığı, tahliye kararına karşı bir üst mahkeme olan Diyarbakır10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

Güven için tekrar tutuklama isteyen savcılık, tahliye müzekkeresini de Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne göndermedi.

Savcılığın itirazının ardından Güven için cezaevinden çıkmadan bir kez daha tutuklama kararı verildi.