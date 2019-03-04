Hakkında Cemaat soruşturması başlatılan kişi sayısı belli oldu

Cemaat üyesi olmak iddiasıyla hakkında adli işlem yapılanların sayısı 500 bine yükseldi. Bu kapsamda halen 259 bin 999 kişinin soruşturma veya kovuşturması sürerken, cezaevinde Cemaat'ten 30 bin 947 kişi bulunuyor. Firari 22 bin kişi hakkında ise yakalama emri var.

Cemaat'e yönelik yürütülen soruşturma ve davalardaki istatistikler ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın 18 Ocak 2019 tarihli son istatistiğine göre bugüne kadar hakkında 'FETÖ’den adli işlem yapılanların sayısı 500 bin 650’ye yükseldi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bunların 379 bin 732’sini erkekler, 103 bin 517’sini ise kadınlar oluşturdu. FETÖ üyeliği iddiasıyla 2 bin 60 çocuğa da adli işlem yapıldı.

Türkiye genelindeki savcılıklarda Cemaat iddiasıyla 142 bin 184 dosya açıldı. Halen soruşturma veya kovuşturması süren kişi sayısı ise 259 bin 99 oldu. Desdest soruşturmalarda 181 bin 455 kişi şüpheliyken, halen süren davalarda ise 78 bin 544 kişi sanık olarak yargılanıyor.

Cezaevinde "FETÖ" gerekçesiyle 30 bin 679 kişi bulunuyor. Bunlardan 18 bin 679’u hükümlü veya hüküm özlü. Diğerleri ise tutuklu. FETÖ’den soruşturma veya kovuşturma geçirirken kaçan 22 bin 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı ve halen bu kişiler aranıyor. 24 bin 335’i soruşturma, 53 bin 20’si kovuşturma aşamasında olmak üzere 77 bin 355 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanıyor.