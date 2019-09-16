Hakkında af kararı çıkan Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama

2016 yılının Mart ayında CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, dün Parti Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda affedilerek yeniden partiye döndü. Karar sonrası Nazlıaka'dan ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi, 2016 yılının Mart ayında CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebini görüşmüş, yapılan oylamada 29 kabul, 22 ret oyu kullanılmıştı.

Af talebinin kabul edilmesi sonrası açıklamalarda bulunan Nazlıaka, "Yaklaşık 4 yıl önce ihraç edildiğim partimden zaten hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmuş olmasından dolayı da çok mutluluk duyuyorum. Bu kararın verilmesinde etkili olan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, partinin üst karar organına ve bugüne kadar hep benimle dayanışma içerisinde olan tüm partililerimize çok teşekkür ederim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aylin Nazlıaka, bir milletvekilinin Meclis'teki odasından Atatürk resmini indirdiği iddiasıyla başlayan tartışma sonrası partiden ihraç edilmişti.

Nazlıaka hakkındaki ihraç kararında şu ifadeler kullanılmıştı: