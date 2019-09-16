Hakkında af kararı çıkan Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi, 2016 yılının Mart ayında CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın af talebini görüşmüş, yapılan oylamada 29 kabul, 22 ret oyu kullanılmıştı.
Af talebinin kabul edilmesi sonrası açıklamalarda bulunan Nazlıaka, "Yaklaşık 4 yıl önce ihraç edildiğim partimden zaten hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmuş olmasından dolayı da çok mutluluk duyuyorum. Bu kararın verilmesinde etkili olan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, partinin üst karar organına ve bugüne kadar hep benimle dayanışma içerisinde olan tüm partililerimize çok teşekkür ederim" dedi.
NE OLMUŞTU?
Aylin Nazlıaka, bir milletvekilinin Meclis'teki odasından Atatürk resmini indirdiği iddiasıyla başlayan tartışma sonrası partiden ihraç edilmişti.
Nazlıaka hakkındaki ihraç kararında şu ifadeler kullanılmıştı:
1-Disipline Sevk Edilen Aylin Nazlıaka'nın, bir milletvekilinin odasında bulunan Atatürk resmini indirdiği iddiasının gerçek olmadığını ve iddianın iftira kapsamında bulunduğunu oy birliği ile tespit etmiştir.
2-Uygulanması gereken ceza yönünden kurul üyeleri Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Ali Hikmet Akıllı, Celal Çelik, Turan Aydoğan, Selahattin Emre, Ahmet Zeytunlu'nun Tüzüğün 70/C-c maddesi gereğince kınama cezası verilmesi gerektiği karşı oyuna karşılık; üyeler Saniye Barut, Şehrazat Mercan, Mustafa Serdar Soydan, Gülsüm Filorinalı, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Hüseyin Aydoğdu ve Süleyman BÜLBÜL'ün çoğunluk oyuyla, Tüzüğün 70/A-b maddesi gereğince disipline sevk edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin olarak ihracına oy çokluğu ile karar verilmiştir"