Hakkari'deki saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari sınırındaki üs bölgesine yönelik havan saldırısında 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari sınır bölgesindeki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.