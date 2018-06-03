Hakkari'de saldırı: 3 asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı

Hakkari'de PKK tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç askerin yaşamını yitirdiği, iki askerin yaralandığı bildirildi.

Hakkari'de PKK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda üç asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada yaralı iki askerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Hakkari'de Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan sınır birliğine PKK'lilerce Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda üç asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

