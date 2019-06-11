Hakkari’de karakol inşaatına saldırı: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde süren karakol inşaatına silah ve roketatarlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İran sınırındaki Çobanpınar bölgesinde karakol inşaatı yapan özel firmaya ait şantiyeye uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Yaralı işçi Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sınırın İran tarafındaki PKK'liler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı bildirildi. Hakkari Valiliği’nce yapılan açıklamada "10.06.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur” denildi.