'Hakkari'de bir dairede 1108, Bingöl'de kapıcı dairesinde 224 seçmen kaydedilmiş'

HDP Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ve Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Diyarbakır'da seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tiryaki, 'Iğdır'da maksimum 108 kişinin kalabileceği Polis Evi'nde 374 kişi kaydedilmiş' ifadelerini kullanırken, Beştaş da 'Hakkari'de bir dairede 1108 seçmen kaydedilmiş' dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ile ilgili partilerin seçim güvenliği ve seçmen kayıtları ile ilgili tartışmaları sürüyor.

HDP Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki konuyla ilgili Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre 24 Haziran seçimleri seçmen kayıtları, oy kullanımı ve şuan seçmen kayıtları ile ilgili araştırma yapan HDP'li Beştaş ile Tiryaki, araştırmanın sonucunu açıkladı.

Açıklamada konuşan HDP'li Tiryaki "Amacımız seçmenlerde bir kaygı yaratmak değil, açıklamalarımızın amacı seçmenlerimiz bilgi sahibi olsunlar, seçim güvenliği konusunda yüksek bir duyarlık yaratmaya çalışıyoruz. Hile olduğunu düşündüğümüz noktaları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Herkesin bilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BEYTÜŞŞEBAP'TA 24 SEÇMENLİ SANDIKTA 181 OY ÇIKTI'

"Bazı adreslerde abartılı seçmen sayısı var" diyen Tiryaki 24 Haziran seçimlerinden örnekler vererek şunları söyledi:

"Bazı kentlerde seçmen sayısının çok fazla üstünde görevliler var. Örneğin Tunceli Hozat'ta oy kullanması gereken bir sandıkta seçmen sayısı 9 iken 85 görevli oy kullanmış. Şırnak Beytüşşebap'ta bir sandıkta seçmen sayısı 10 iken 18 grevli oy kullanmış. Van Çatak'ta 28 seçmen var ama 26 görevli oy kullanmış. Bitlis Güroymak'ta seçmen sayısı 29 ama 49 görevli oy kullanmış. Şırnak Beytüşşebap'ta bir sandıkta seçmen sayısı 24 iken 162 görevli ile birlikte 181 oy çıkmış. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Bu sandık güvenliği ile ilgili görevlilerin oy hakları var fakat bu rakamların benzeri yerel seçimlerde de karşımıza çıkarsa seçim sonucunu değiştirebilecek rakamlardır bunlar. Onun için itiraz ediyoruz."

Bazı duyumlar aldıklarını ifade eden Tiryaki "Büyük seçmen nakilleri var. Bir ortamda birkaç bin güvenlik görevlisine ‘kendinizi hazırlayın, Hakkari Şırnak oy kullanacaksınız' demişler. Çok sayıda kamu görevlisi veya güvenlik görevlisi başka illere nakledilmiş. Kırsaldaki güvenlik görevlileri kent ve ilçe merkezlerine getirilmiş. Maksimum 108 kişinin kalabileceği Iğdır polis evinde 374 kişi kalıyor. Bu rakamlar internet sitesinde var" dedi.

‘HAKKARİ'DE BİR DAİREDE 1108 SEÇMEN'

Ardından konuşan HDP'li Meral Danış Beştaş da seçmen kayıtları ile ilgili şunları söyledi:

"Batman Komanda Caddesi'nde 366 nolu kapıda 189 seçmen var. Bingöl'de kapıcı dairesinde 224 seçmen var. Diyarbakır Hani'de bir adreste 208 seçmen tespit edilmiş. Bitlis Çevreyolu Caddesi'nde bir dairede 338 seçmen tespit edilmiş. Hakkari Çukurca kaymakam Niyazi Erten Caddesi 2 nolu kapıda 627 kişi seçmen olarak gösterilmiş. Hakkari merkez Ordu Caddesinde 1108 seçmen kaydedilmiş. Başka birinde 395. Mardin Artuklu'da bir dairede 506 seçmen kaydedilmiş. Bu rakamlar seçim sonuçlarını değiştirebilecek rakamlardır. Biz bu çalışma ile sadece 40 üzerinde olan seçmen sayısını çıkardık. Bazı illerde gösterilen seçmenlerin hiçbiri oranın seçmeni değil batı illerinden getirilmiş."

‘SİİRT'TE BİR DAİREDE 700 UZMAN ÇAVUŞ GÖSTERİLMİŞ'

Beştaş şöyle devam etti:

"Genel kurulda ben Siirt ile ilgili açıklama yaptıktan sonra AKP grup başkan vekili çıkıp dedi ki ‘Dün söylediği açıklamaları biz İçişleri Bakanlığı ile konuştuk, evet Siirt'te sözü edilen dairede 700 uzman çavuş var' dedi. Bu genel kurul kayıtlarında var. Bunların hepsinin kolluk gücü olduğunu iddia ediyorlar. YSK'ye sormak istiyorum, bir misafirhane, bir Polis Evi, Öğretmen Evi ikametgah olabilir mi? YSK genelgelerine bile aykırıdır. Çok sayıda silinen seçmen var. 20 yıl aynı adreste oy kullanan seçmenler bu seçimde kayıtlarına bakarken silindiğini görüyor. Bir ailede 14 kişinin, Şırnak'ta 5 kişi oyu silinmiş. Her ilde böyle, yaygın bir şekilde yapılıyor. Seçim sonunu değiştirebilir. Seçimi alabileceğini düşündüğü yerlerde seçmen kütükleriyle oynuyor. Onlar hırsızlıkta ustalar, eyvallah 17-25 Aralık'ta tüm dünyaya ispat ettiler. Bu konuda gerçekten tarih yazdılar. Bu nedenle biz de bu konuda şöyle bir uzmanlık geliştirdik, onlar ‘nasıl daha fazla yolsuzluk yaparız' diye kafa yorarken biz de ‘bunlar nerede yolsuzluk yapıyor' diye bir uzmanlık alanı oluştu."