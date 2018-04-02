Hakkari'de 9 polise 'FETÖ' tutuklaması

Hakkari merkezli yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan 9 polis, çıkarıldığını mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısının da bulunduğu 9 kişi "FETÖ" irtibatı iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "FETÖ" soruşturma kapsamında ise Şırnak İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş., işlemlerin ardından Gaziantep’e götürüldü.