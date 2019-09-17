Hakkari Valiliği'nden yasak: 'Provokatif etkinlikler gerçekleşebilir'

Hakkari Valiliği, 'provokatif etkinliklerin gerçekleşebileceği' iddiasıyla 30 gün süreyle miting, toplantı, yürüyüş, çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi etkinlikleri yasakladı.

Hakkari'de valilik 30 gün süreyle miting, toplantı, yürüyüş, çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi etkinlikleri yasakladı.

'PROVOKATİF EYLEMLER GERÇEKLEŞEBİLİR'

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "provokatif etkinliklerin gerçekleşebileceği" gerekçe gösterildi.

30 GÜN SÜREYLE YASAK

Valilik açıklamasında kentte yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükleri, genel asayiş ile emniyetin korunması amacıyla birtakım önlemler alındığı iddia edilerek "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, bildiri dağıtma, protesto ve benzeri eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’inci ve 19’uncu maddeleri gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki ve yukarıda belirtilen her türlü eylem ve etkinliklerin Hakkari il sınırları içerisinde 16 Eylül saat 00.01'den 15 Ekim saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.