Hakkari Valiliği'nden Vedat Ekinci'nin ölümüne ilişkin açıklama: Seken kurşun...

Hakkari'nin Derecik ilçesi Samanlı köyünde 14 yaşındaki Vedat Ekinci isimli çocuk askeri noktadan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada "seken merminin" ölüme neden olduğunu açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

01.08.2019 günü Kuzey Irak sınırından İlimiz Derecik İlçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında Ülkemiz Sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara Sınır Birliklerimiz tarafından dur ihtarında bulunulmuştur. Ancak dur ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.