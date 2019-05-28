Hakim, savcı, avukat ve noter olmak için yeni sınav geliyor

Hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenlerin ÖSYM tarafından 'Devlet Sınavı'ndan geçirileceği ileri sürüldü.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk 'Yargıya sınav geliyor' başlıklı yazısında hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenler ÖSYM Başkanlığı tarafından “Devlet Sınavı”ndan geçirileceğini belirtti.

Öztürk, "Hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenler ÖSYM Başkanlığı tarafından “Devlet Sınavı”ndan geçirilecek. 70 ve üstünde puan alanlardan avukat olmak isteyen avukatlık stajına başlayacak" ifadesini kullandı.

Hakim, savcı ve noter adaylarının ise bakanlığın açacağı ikinci sınavdan ve mülakattan geçeceği ifade edildi.