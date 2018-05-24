Hakim mahkemede baro başkanına saldırdı

Ankara'daki bir duruşma sırasında hakim, baro başkanına saldırıda bulundu.

Ankara'daki bir duruşmada, hakim Abdülvahap Dabakoğlu, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'a saldırdı.

Odatv'de yer alan habere göre, Ankara 12. İş Mahkemesi’nde bir duruşma gerçekleşti. Duruşmada önce, avukatlar mahkeme başkanı Abdülvahap Dabakoğlu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden duruşma salonundan atıldı.

Tesadüfen orada bulunan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, mahkeme arasında, hakim Dabakoğlu'nun yanında giderek, önce kendisini tanıtıp, ardından da "Neden avukat arkadaşlarımıza böyle davranıyorsunuz" diye sordu. Başkan Dabakoğlu ise, “Sen kimsin” derken, Baro Başkanı, "Böyle bir üslupla olmaz, 'siz' diyeceksiniz" diye belirtti. Başkan Dabakoğlu, "Senin hiçbir yetkin yok" diyerek, Baro Başkanına kızarken, Canduran ise, "Avukatın olduğu her yerde yetkiliyim" diyerek durumu açıkladı.

Mahkeme tekrar başladıktan sonra, mahkeme başkanı Dabakoğlu, dışarı çıkardığı avukatları geri çağırırken, Baro Başkanı Hakan Canduran da memnuniyetini belli etmek için, "Ha böyle olmalı" dedi. Mahkeme başkanı ise, Canduran'ın bu sözüne tepki göstererek, cübbesiyle beraber Baro Başkanı Canduran'a saldırdı.