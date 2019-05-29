Hakim avukatın etek boyunu hedef aldı, baroya bildirilmesi için fotoğraf çekilmesi istendi!

Mahkeme salonlarında kadın düşmanlığı ve gericiliğe skandal bir örnek daha eklendi. İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde hakim, bir dava öncesi avukatın etek boyunu hedef aldı, baroya bildirilmesi için fotoğrafının çekilmesi istendi.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde bugün görülen bir davada skandal anlar yaşandı.

Duruşma tutanağına da yansıyan ifadelere göre, mahkeme hakimi, kadın avukatın etek boyunu hedef aldı ve uygun olmadığını söyledi.

Hakimin mahkemenin Yazı İşleri Müdürü'nü huzura çağırdığı da tutanağa geçereken, eteğin kısa olduğu ve yanlış anlamaya vesile olmaması için fotoğrafının çekilip baroya iletilmesi istendi.

Avukatın reddetmesi üzerine duruşmaya bu şekilde devam edildiği belirtildi.

İşte sosyal medyada da paylaşılan o duruşma tutanağı:

Meslektaşımızın yanındayız... Meslektaşımızın etek boyu duruşmanın konusu değildir! Bu zihniyet, kadına saat kaçta, neredeydin, ne içmiştin diyen zihniyetin uzantısıdır.

Kınıyoruz.

Bu zihniyetin üstesinden birlikte geleceğiz. pic.twitter.com/O4f0KS1SJl — Bağlı Çalışan Avukat (@baglicalisanav) 29 Mayıs 2019

Avukatın etek boyunu hedef alan hakime, duruşma salonu önünde avukatlardan tepki! https://t.co/M7jDT2PBPV pic.twitter.com/BQwjX2757Y — soL Haber (@solhaberportali) 29 Mayıs 2019

HAKİMİN SABIKA DOSYASI: AVUKAT DÖVMÜŞTÜ

Avukatın etek boyunu hedef alan Hakim Mehmet Yoylu, daha önce de bir duruşmada avukat dövdüğü iddiasıyla haberlere konu olmuştu. 2011 yılında Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görev yapan hakim Yoylu, mübaşire beklediği bir dosyanın gelip gelmediğini soran 65 yaşındaki avukat Muzaffer Zeybek'i tekme tokat dövmüş, avukat üç gün iş göremez raporu almıştı.