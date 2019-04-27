Hakarete uğrayan havalimanı emekçisinin ifadesi ortaya çıktı: Onurumu kırdı...

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun hakaretlerine uğrayan yer hizmetleri personeli Tuğçe S.'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Kendisine hakaret eden yolcudan şikayetçi olduğunu belirten Tuğçe E. 'İnsanların içinde beni aşağıladı, onurumu kırdı' dedi.

Bodrum'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden yolculardan Fatma Funda E.'nin kendisine yönelik hakaretleri ile gündeme gelen yer hizmetleri personeli Tuğçe S.'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Funda E.'den şikayetçi olduğunu belirten Tuğçe E. "İnsanların içinde beni aşağıladı, onurumu kırdı" dedi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma konusu yaptığı olay 25 Nisan günü yaşanmıştı. İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri veren bir şirkete bağlı çalışan G.G., Bodrum uçağını bekleyen yolculara yönelik, uçağın hareket saatinde gecikme olabileceğini söyledi. Bu açıklamadan 15 dakika sonra da Tuğçe S., uçağın körüğe yanaşıp yanaşmadığını kontrol etmek için körük içine girdi. Uçak o esnada gelmişti ancak henüz körüğe yanaşamamıştı. Tuğçe S. kısa süre sonra yolculara bilgi vermek için kapıya geri döndü.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Tuğçe S. bu anları İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadede şöyle anlattı: "Geri döner dönmez ismini sonradan öğrendiğim Fatma Funda E. isimli şahsın, M. Ü. isimli görevli arkadaşımın bulunduğu masaya eliyle vurarak 'Gecikme ekrana yazılmadı. Müdür ve şeflerinizi arayın' şeklinde bağırdığını duydum. Görev yaptığım masama geçmemle birlikte söz konusu yolcu bana hitaben 'Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hâlâ orada hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan yakınlarınızdan da çıksın' dedi. Ben de adı geçen yolcumuzu bu şekilde konuşmaması için uygun dille uyardım. Uygun şekilde uyardığım halde bu defa bana hitaben 'Koca k. büyüteceğine birazcık aklını çalıştır' şeklinde hakaret etti. Ben de bunun üzerine şahsa yaklaşarak yolcularımızın rahatsız olmaması adına düzgün uyarması için uyardım. Şahıs yine susmayarak bana hitaben 'Düzgün konuşmayacağım. Bir saat bekledim. Koca k. büyütene kadar aklını çalıştır' şeklinde hakaretine devam etti. Ben yine kendisini uyarmak üzere yanına yaklaştığımda bu sefer de şahıs 'Hop hop hop... Temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü' şeklinde hakaretine devam etti."