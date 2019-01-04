Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis istemi

Eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sakarya'da Cemaat soruşturması kapsamında Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, sunulduğu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Selmet Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle birlikte Cemaat'in parasını akladığına dair Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulduğu anlatılan iddianamede, "Gizli tanık X1, 'Selmet Şükür'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum' şeklinde beyanda bulunmuştur. Buna göre şüphelinin firari Hakan Şükür'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır" denildi.

Selmet Şükür, Sakarya'daki Cemaat soruşturması kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Şükür, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.