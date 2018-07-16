Hakan Şükür'den 15 Temmuz mesajı

'FETÖ' firarisi, eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medya hesabından '15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum' mesajı paylaştı.
Haber Merkezi
Pazartesi, 16 Temmuz 2018 07:31

"FETÖ" firarisi, eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medya hesabından '15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum' mesajı paylaştı.

Şükür'ün mesajını ikiyüzlüce bulan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.