Hakan Şükür'den 15 Temmuz mesajı

"FETÖ" firarisi, eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medya hesabından '15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum' mesajı paylaştı.
Şükür'ün mesajını ikiyüzlüce bulan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
O rekor Senin,Türkiye’nin degil diyen arkadaslara cevabim;
Gögsunde AyYildiz varken yapilan her is Ülkemindir.
Bunu nasip eden Allah,
Ülkemizi,Milletimizi korusun...
Bu vesile ile 15 Temmuz Sehitlerini Rahmet,saygi Ve Dua ile aniyorum.
Yapan Ve yaptiranlari da lanetliyorum
— Hakan Şükür (@hakansukur) July 15, 2018