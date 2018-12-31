Hakan Fidan: Kangrenli kolu bir an önce kesmeniz lazım

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürülmesine ilişkin ayrıntılar kitaplaştırıldı. Kitapta cinayetin ayrıntıları ve Hakan Fidan'ın cinayet sonrası yaptığı görüşmeler yer aldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü ve Nazif Karaman tarafından yazılan "Diplomatik Vahşet" adlı kitapta, Kaşıkçı cinayetinin ses kaydının ayrıntıları yer alırken, Hakan Fidan'ın görüşmeleri de kitapta yer buldu.

Kitabın yazarlarının Hürriyet'ten İpek Özbey'e yaptığı açıklamalar şöyle:

- Ses kayıtlarında neler var, cinayet anı mı, öncesi mi, sonrası mı?

Abdurrahman Şimşek: Saat 13.14’te Cemal Kaşıkçı’nın binaya girmesinden önce yapılan konuşmalar var. İnfaz timinin başındaki istihbarat generali Mahir Abdülaziz Mıtrib ile Adlı Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed et-Tubeyki’nin Kaşıkçı’yla ilgili konuşmaları bunlar. Zaten CIA Başkanı Gina Haspel’in, Ankara ziyareti sırasında ikna olmasında en çok bu önceki konuşmalar etkili oluyor.

- Ne diyorlar orada?

Nazif Karaman: Saat 12:00 gibi yapılan konuşmalarda ‘’Önce ‘Seni Riyad’a götüreceğiz’ diyeceğiz. Gelmezse burada öldürüp cesetten kurtulacağız’’ diyorlar. Gina Haspel dinledikten sonra odaya bir sessizlik çöküyor. İngiliz istihbarat servisinin yöneticileri İstanbul’da dinliyor, hatta tercümanları ağlıyor.

- MİT Başkanı Hakan Fidan da yanlarında…

Ferhat Ünlü: Evet, ancak son dinlemelerde artık ‘Ben yeterince dinledim. Tekrar tekrar bu hunharca işlenmiş cinayetin kayıtlarını dinlememe gerek yok. Siz dinleyin, işiniz bitince bana haber verirsiniz’ diyor. Bu da sanırım oradaki muhataplarına ‘tahammül edilemez bir olay’ olduğu mesajını vermek için…

- Cinayetten yaklaşık bir saat önce gerçekleşen konuşmalarda Mıtrib ile beraber olduğunu söylediğiniz isim, yani Tubeyki cesedi parçalayan kişi değil mi?

Nazif Karaman: Evet o.

- Aralarında ne konuşuyorlar?

Nazif Karaman: Cinayeti nasıl gerçekleştireceklerini ve cesetten nasıl kurtulacaklarını… Tubeyki şöyle diyor: ‘Ben hep kadavralar üzerinde çalıştım. Kesmeyi iyi bilirim. Şimdiye dek hiç sıcak bir beden üzerinde çalışmadım ama onu da kolayca hallederim. Normalde kadavra keserken kulaklığımı takar müzik dinlerim. Bir yandan da kahvemi, sigaramı içerim…’

- Kan dondurucu ifadeler sahiden…

Abdurrahman Şimşek: Bu kadar değil. ‘Cemal’in boyu uzun, yaklaşık 1.80 civarında. Kurbanlığın eklemleri kolayca ayrılır, ancak parçalamak yine de zaman alacaktır. Normalde kesilen hayvan asılarak parçalanır. Daha önce yerde yapmamıştım. Ben parçaladıktan sonra siz de poşete sarıp bavullara koyar ve çıkarırsınız’ diyor.

- Sonra Kaşıkçı binaya giriyor ve…

Ferhat Ünlü: Alıkonuluyor. Görevlilere ‘kolumu bırakın, ne yaptığınızı sanıyorsunuz’ diye tepki gösteriyor. Mıtrib, Kaşıkçı Başkonsolos Uteybi’nin odasına girer girmez, ‘Gel otur, Seni Riyad’a götürmeye geldik’ diyor. Kaşıkçı cevap veriyor: ‘Ben Riyad’a gelmem!’ Kesici aletleri hızlıca çıkarıp odadaki masanın üzerine koyuyorlar. Öldürüleceğini anlıyor Kaşıkçı ama sarsılmaz, onurlu duruşundan taviz vermiyor. İnfaz timinden beş kişi onu boğmak üzere harekete geçiyor. Derken ağzını kapatıyorlar, ‘Ağzımı kapatmayın, astımım var, yapmayın, beni boğacaksınız’ diyor ve son cümlesi bu oluyor.

- Korkunç… Peki cesedin parçalanma anı var mı?

Nazif Karaman: Bundan önce ses kaydının beşinci dakikasında Kaşıkçı’nın boğulma anındaki hırıltıları duyuluyor. Kaşıkçı öldükten sonra cesedi parçalama işlemi Tubeyki tarafından yapılıyor. Ancak ondan önce bir işlem daha yapıyor Tubeyki. Kıyafetleri çıkarılan cesedin kolunda damar yolu açıyor. Maktulün vücudundaki kanın bir kısmını tıbbi aletlerle çektikten sonra banyo giderine akıtıyor.

- Neden?

Abdurrrahman Şimşek: Etrafa fazla kan sıçramasın diye. Sonra kayıtlarda tak-tuk sesleri duyuluyor. Kemikleri parçalama esnasında satırvari bir aletle müdahale yapıldığı anlaşılıyor. Ses analistleri, kayıtlardaki motorun sesinden cinayet sonrasında kullanılan aletin bir otopsi testeresi olduğunu anlıyor. Ceset yarım saatte parçalanıyor.

- Tubeyki telaşlanmıyor mu, başta söylediği kadar rahat mı?

Ferhat Ünlü: Aslında her şey onun üstünde, tabii ki telaşlı. Vahşi bir iş yapıyor neticede. ‘Çabuk poşet getirin, ne duruyorsunuz’ diye bağırışları var kayıtlarda.

- Ceset nerede?

Nazif Karaman: Tüm bulgular rezindansın kuyusunu gösteriyor. Türk yetkililer de orada olduğuna inanıyor. Rezidans içindeki bir başka noktada da olabilir. Ben rezidanstan çıkarıldığını düşünmüyorum. Ancak Viyana Sözleşmesi’ne aykırı biçimde orada yasadışı ya da gizlice arama yapma imkanı yok.

- Kuyudan DNA incelemesi için su örneği alındı ancak suda bir DNA bulgusuna rastlanmadı…

Abdurrahman Şimşek: Bunlar kesin sonuç olarak görülmüyor. Zira ceset sudan yalıtılmasını sağlayacak biçimde poşetlere bağlanıp atılmış olabilir. Yani cesedin kuyuda olma ihtimali hâlâ güçlü bir ihtimal.

- Cesedi parçalayan Adli Tıp Kurumu Başkanı Tubeyki şimdi nerede ?

Abdurrahman Şimşek: Cidde’de bir villada.

- Nereden biliyorsunuz?

Abdurrahman Şimşek: Kitapta ‘Derin Gırtlak’ dediğimiz gizli kaynağımız söyledi. Biz de kapsamlı araştırmasını yaptık. Hepsi tutuklu dediler ya, öyle bir şey yok. Tubeyki, orada havuzlu bir villada ailesiyle yaşıyor.

DUBLÖRÜN SAKALI VE AYAKKABILARI!

Dublör El Medeni, yaklaşık 1.80 boylarında ve 100 kilo ağırlığında iri yarı bir adam. 2 Ekim günü saat 16.50’de sakallı olarak girdiği Sultanahmet Camii’nin arkasında bulunan çay ocağının tuvaletinden, beş dakika sonra sakalsız çıktı, sakalı takmaydı. Suikastteki görevi, maktulün kıyafetlerini giyip İstanbul sokaklarında, bilhassa Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binası etrafında görüntü vermek, MOBESE kayıtlarına girmekti. Dublör El Medeni, Suudi ordusunda görev yapmaktaydı. Dublörün ayakkabıları farklıydı. Bunu fark eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dan başkası değildi.

İlk defa bu kitapla birlikte ortaya çıkan görüntülere göre 34 CC 1865 plakalı araç 15.05’te rezidansın önüne yanaşıyor. İnfaz timinden bazı kişiler bina içinden dışarı çıkıyor. Üç dakika boyunca aracın içinde bekleyen Mıtrib, saat tam 15.09’da araçtan iniyor ve garaja yöneliyor. Sonra Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin parçalarını taşıyan araç, 15.12’de iki manevrayla garaja giriyor. Beş ayrı bavul tek tek bina içine taşınıyor. Başkonsolos Uteybi tüm bu süreçlere hakim. Bu bavulların girişi var, çıkışı yok.

HAKAN FİDAN KİME ‘KANGRENLİ KOLU KESİN’ DEDİ?

MİT Başkanı, kendisine ‘Doktor’ diye hitap eden Suudi İç İstihbarat Servisi Başkanı Abdülaziz bin Muhammed el Huveyrani’yle yaptığı ilk görüşmede Türkiye’nin elinin güçlü olduğunu hissettirdi. Fidan, mevkidaşını ‘’İşi siz yaptınız. Bu bir kangren. Kangrenli kolu bir an önce kesmeniz lazım. Ne zaman nereden keseceğinize siz karar vereceksiniz. Ama geç kalırsanız bütün vücuda yayılır…’’ diye uyarıyor. Sonra Suudiler konsoloslukta 10 tane böcek buluyorlar. Türk yetkililere tutanakla zabıt altına alalım diyorlar. Türk yetkililer kabul etmiyor, ‘Biz bilmiyoruz, herkes dinlemiş olabilir’ diyorlar.