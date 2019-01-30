Hakan Fidan: ABD ile anlaştık, beraber hareket edeceğiz

Genelkurmay Başkanlığı eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Hakan Fidan'a ilişkin önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Hakan Fidan'ın 2011 yılında bir toplantı sonrası Pekin'e, "Amerikalılarla anlaştık, beraber hareket edeceğiz" dediğini ileri sürdü.

Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Genelkurmay Başkanlığı eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin üç gün önce yani pazar günü öğle öncesi 11.00’de Ulusal Kanal’da yayınlanan programımızda aynen şunu söyledi:

- “2011’in Mayıs ayında Suriyeli güvenlik heyetiyle Adana Mutabakatı çerçevesinde yapılması gerekenler için Marmara Köşkü’nde beraber yemek yedik. Suriyeliler gidince Hakan Fidan bana ‘Amerikalılarla anlaştık, beraber hareket edeceğiz’ dedi. Kuşkusuz Hakan Bey siyasi iradenin kararını açıklamıştı. İşte o günden sonra Suriye ile kurulan güzel ilişkiler çöpe atıldı ve Türkiye ABD’nın ardına takıldı. Bugünkü dramatik noktalara gelindi...”