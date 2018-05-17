Hakan Atilla'ya verilen 32 ay ceza ne anlama geliyor?

ABD'de yargılanan Hakan Atilla için savcı 20 yıl hapis istedi. Ancak hakim Atilla'nın suçunun 'sadakat' olduğunu öne sürerek 32 ay hapis cezası verdi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek ve ABD mali sistemi aracılığıyla 1 milyar dolar petrol gelirini aklamak suçlarından yargılanıyordu.

ABD savcılığı, Atilla için en az 15 yıl hapis istiyordu. Bugün yapılan karar duruşmasında savcılık 20 yıl hapis istediğini duyurdu. Ancak hakim Richard Berman, yalnızca 32 ay hapis verdi.

32 AY HAPSİN NEDENİ

20 yıl hapis talebine karşılık yalnızca 32 ay ceza veren Berman, buna sebep olarak Atilla'nın yalnızca "çarktaki bir dişli" olmasını ve olaylara "zaman zaman çekinerek dahil olmasını" gösterdi.

Berman, işlenen suçun ciddi olduğunu ancak bunlardan sorumlu olanın Atilla olmadığını, Atilla'nın suçunun "kariyerine, işvereni Halkbank'a ve ülkesine sadakat" olduğunu söyledi.

Savcı hakimin kararının aksine Atilla'nın olaylardan sorumlu olduğunu ve suça karışanların "Atilla'nın yöntemi" gibi tabirler kullandığını belirtmişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Verilen kararla birlikte ABD mahkemesi "ciddi bir suç işlendiğini" kabul etmiş oldu, ancak bu suçun cezası Atilla'ya verilmedi.

Sonraki süreçteyse Halkbank veya diğer ilgili kişilere verilecek cezalar merak konusu haline geldi.

Halkbank'a verilecek ceza için ABD Hazine Bakanlığı'nda süreç devam ederken, Hakan Atilla için verilen kararla birlikte bir ABD mahkemesi "Atilla'nın üzerindekileri" sorumlu tutmuş oldu.