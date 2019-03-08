CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart dolayısıyla Edirne'de açıklamalarda bulundu.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışının tarihsel sürecine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, hak aramanın çok değerli olduğunu söyledi. Hak aramayana hakkının verilmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hak aramak çok kıymetlidir. O yüzden Allah'ın adlarından birisi de Hak'tır, Cenab-ı Hak'tır. Hak aramak, hakkın peşinden koşmak, alın terini birilerine peşkeş çekmemek hepimizin ortak görevidir. Dünya Kadın Hareketinin arkasında acı, gözyaşı ve onur kimliği vardır. Bu onur kimliği bugün bütün dünya kadınlarını 8 Mart'ta buluşturan onur kimliğidir" dedi.
Türkiye'de 6 milyon 700 bin kişinin asgari ücretle geçindiğini, asgari ücretin altında gelir elde edenlerin sayısının ise 1 milyon 800 kişi olduğunu, bu insanların çok zor şartlarda yaşamaya çalıştığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunları söylendiğim zaman 'Bay Kemal konuşuyor' diyor. Bay Kemal elbette konuşacak. Bay Kemal senin gibi saray meraklısı değil, Bay Kemal bir halk adamıdır, sizden birisidir, fakir fukaradan yanadır. Niye diyoruz 'emekliye 2 maaş ikramiye', 'asgari ücret en az 2 bin 200 lira olsun' diye, niye diyoruz 'taşeron işçiye kadro verin' diye, fakirin fukaranın hakkını savunduğumuz için söylüyoruz bunu."