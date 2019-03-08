CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart dolayısıyla katıldığı etkinlikte, 'Hak aramak çok kıymetlidir. O yüzden Allah'ın adlarından birisi de Hak'tır, Cenab-ı Hak'tır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart dolayısıyla Edirne'de açıklamalarda bulundu.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışının tarihsel sürecine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, hak aramanın çok değerli olduğunu söyledi. Hak aramayana hakkının verilmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hak aramak çok kıymetlidir. O yüzden Allah'ın adlarından birisi de Hak'tır, Cenab-ı Hak'tır. Hak aramak, hakkın peşinden koşmak, alın terini birilerine peşkeş çekmemek hepimizin ortak görevidir. Dünya Kadın Hareketinin arkasında acı, gözyaşı ve onur kimliği vardır. Bu onur kimliği bugün bütün dünya kadınlarını 8 Mart'ta buluşturan onur kimliğidir" dedi.

Türkiye'de 6 milyon 700 bin kişinin asgari ücretle geçindiğini, asgari ücretin altında gelir elde edenlerin sayısının ise 1 milyon 800 kişi olduğunu, bu insanların çok zor şartlarda yaşamaya çalıştığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: