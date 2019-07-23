Haftada 13 gazeteci sanık sandalyesine oturuyor

2. Abdülhamit'in sansür yasasının 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet'in ilanı ile tarihe karışması, her sene 'Basın Bayramı' olarak kutlanıyor. Ancak aradan geçen yılların ardından gazeteciler için geriye bir 'bayram' kalmamış durumda. Türkiye’de 2009-2017 yılları arasında Basın kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan 5 bin 898 gazeteciden bin 526’sı mahkûm oldu. 2017 yılında mahkûm olan gazeteci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47 artarken, beraat eden gazeteci sayısı ise yüzde 51 oranında azaldı.

2. Abdülhamit'in devrilişinin ve sansür yasasının sona erişinin yıldönümü olan 24 Temmuz, Türkiye'de her sene "Basın Bayramı" olarak kutlanıyor.

Ancak aradan geçen yıllar gazeteciler için geriye kutlamacak bir bayram bırakmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 24 Temmuz'un 111'inci yıldönümünde basının kara tablosunu içeren bir rapor açıkladı.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

BİN 526 GAZETECİ MAHKÛM OLDU

Türkiye’de 2009-2017 yılları arasında Basın kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan 5 bin 898 gazeteciden bin 526’sı mahkûm oldu. 2017 yılında mahkûm olan gazeteci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47 artarken, beraat eden gazeteci sayısı ise yüzde 51 oranında azaldı. Veriler 2009-2017 yılları arasında haftada 28 basın emekçisinin şüpheli sıfatıyla savcılıklarda işlem gördüğü Türkiye’de hakkında dava açılan gazeteci sayısının yüzde 17 arttığını ortaya çıkardı. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2009-2017 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca toplam 13 bin 227 gazeteci hakkında işlem yapıldı. 2009-2017 yılları arasında mahkûm olan gazeteci sayısında ise yüzde 160 artış yaşandı. Öte taraftan Adalet Bakanlığı’nın 2017 yılına kadar açıkladığı Basın Kanuna ilişkin verileri 2018 yılında açıklamaması dikkat çekti.

13 BİN GAZETECİ HAKKINDA İŞLEM

2009-2017 yılları arasında 5187 sayılı Basın Kanununa muhalefetten dolayı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan gazeteci sayısı 13 bin 227 olarak kayıtlara geçti. Buna göre geride bıraktığımız 9 yılda haftada 28 basın emekçisi şüpheli oldu.

HAFTADA 13 GAZETECİ SANIK OLDU

AKP iktidarının ustalık dönemi olarak adlandırdığı 2009-2017 yılları arasında gazeteciler adliye koridorlarında mesai yaptı. Haftada 13 gazeteci sanık sandalyesine oturarak yargılandı.

Özellikle Gezi Direnişi'nin yaşandığı 2013 yılında bin 108 gazetecinin mahkemelerde yargılanması dikkat çekti.

BİN 526 KİŞİ MAHKÛM OLDU

2009-2017 yılları arasında hakkında kamu davası açılan gazetecilerin yüzde 26’sı mahkûm oldu. Buna göre Basın Kanununa Muhalefet ettiği gerekçesiyle yargılanan 5 bin 898 gazeteciden bin 526’sı hüküm giydi.

MAHKÛMİYET SAYISINDA REKOR ARTIŞ

2009 yılında mahkûm olan 82 gazeteci sayısı 2017 yılında yüzde 160 artarak, 213’e ulaştı. Öte taraftan 2017 yılında mahkûm olan gazeteci sayısı 2016’ya göre yüzde 47 artarken, hakkında beraat kararı verilen gazeteci sayısı ise yüzde 51 azaldı.