Hacklenen TÜRGEV'den açıklama: Bağışçılarımızın bilgileri çalındı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yönetici olduğu TÜRGEV hacklendi. TÜRGEV'den yapılan açıklamda, 'Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) sunucuları hacklendi. TÜRGEV'den olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz. 28 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşen bu elim hadiseden adli makamlar bilgilendirilmiş olup, uzman ekipler konunun üzerinde çalışmaktadır" denilirken, "Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz" ifadeleri kullanıldı.