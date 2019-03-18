Hacı Sabancı'nın derdi: Parası çok ama harcayamıyormuş...

Türkiye'de halk krizle boğuşurken Sabancı Holding'in veliahtlarından olan Hacı Sabancı, 'Kiloluyken param olmasına rağmen kıyafet almak için alışverişe gidemiyordum. Şimdi beğendiğim her kıyafeti alıp giyebiliyorum' dedi.

Türkiye'de halk krizle boğuşurken, açlık sınırının altındaki asgari ücretle geçinmeye çalışırken, Sabancı Holding'in veliahtlarından olan Hacı Sabancı'nın yaptığı son açıklama tepki çekti.

Posta'dan Bekir Saçar'a konuşan ve mide ameliyatı sonrası 50 kilo verdiğini belirten Hacı Sabancı, halinden çok memnun olduğunu söylerken, "Kiloluyken param olmasına rağmen kıyafet almak için alışverişe gidemiyordum. Şimdi beğendiğim her kıyafeti alıp giyebiliyorum. Eskiden restorana gittiğimizde yemeğimi ilk ben bitirirdim. Şimdi ise en son ben bitiriyorum” dedi.